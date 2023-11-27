«Унион» объявил имя нового наставника команды

Хорватский специалистстал главным тренером «Униона», сообщается на официальном сайте берлинского клуба.

Сроки соглашения с 52-летним хорватом не сообщаются. Мари-Луиза Эта, ставшая первой женщиной-тренером в истории чемпионата Германии, останется в тренерском штабе.

Последним местом Ненада был турецкий «Трабзонспор». До этого Бьелица возглавлял хорватские клубы «Осиек» и «Динамо» (Загреб), а также польский «Лех», итальянскую «Специю» и ряд команд в Австрии.

На минувшей неделе «Унион» уволил Урса Фишера, возглавлявшего команду с 2018 года. Среди кандидатов на замену Фишеру назывался Рауль Гонсалес, главный тренер второй команды мадридского «Реала».

«Унион» занимает 17-е место в Бундеслиге, на одно очко опережая идущий последним «Кельн». 29 ноября команды Бьелицы сыграет с «Брагой» в 5-м туре ЛЧ.