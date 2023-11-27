В «Баварии» сообщили о возможном продлении контракта с Ульрайхом

Спортивный директорзаявил, что клуб может объявить о продлении контракта с голкиперомв ближайшие несколько недель.

«У меня предчувствие, что мы сможем объявить о продлении контракта с Ульрайхом в ближайшее время.

Может быть, в ближайшие несколько недель, перед Рождеством», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что голкипер может продлить контракт с клубом до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Ульрайх провел 8 матчей за «Баварию», в 3-х из которых сыграл на ноль. После 12-и туров Бундеслиги мюнхенцы занимают 2-е место в таблице с 32 очками в активе.