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    В «Баварии» сообщили о возможном продлении контракта с Ульрайхом

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    Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд заявил, что клуб может объявить о продлении контракта с голкипером Свеном Ульрайхом в ближайшие несколько недель.

    Свен Ульрайх
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    Свен Ульрайх

    «У меня предчувствие, что мы сможем объявить о продлении контракта с Ульрайхом в ближайшее время.

    Может быть, в ближайшие несколько недель, перед Рождеством», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо.

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    • Отмечается, что голкипер может продлить контракт с клубом до лета 2025 года.

    В нынешнем сезоне Ульрайх провел 8 матчей за «Баварию», в 3-х из которых сыграл на ноль. После 12-и туров Бундеслиги мюнхенцы занимают 2-е место в таблице с 32 очками в активе.

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