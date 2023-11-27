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    Семак: Состав «Зенита» на матч с «Динамо» будет оптимальным

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча с «Динамо» в Кубке России.

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    «Сейчас все мысли и все силы направлены на подготовку к матчу против "Динамо".

    Состав будет оптимальным на день матча. У некоторых игроков есть проблемы, поэтому посмотрим, кто будет готов. На поле выйдут сильнейшие.

    Вы сами заметили, что команда (соперника — прим.) не проигрывает, набрала хороший ход. "Динамо" находится в тройке в чемпионате, нас ждет непростой матч на поле одного из лидеров нынешнего чемпионата.

    К тому составу, который готовился к предыдущему матчу, присоединились Слава Караваев и Дима Васильев. Посмотрим и проанализируем, насколько они готовы. Они начинают занятие, а дальше мы уже посмотрим по их состоянию, готовы ли они будут сыграть.

    Эракович приехал после сборной, немного выпал из игрового ритма, потому что не играл, а тренировки, которые там были, оказались недостаточным для того, чтобы поддерживать хорошую форму — он не был готов физически. У Алипа мышечные проблемы, мы его заменили. Остальных игроков тоже меняли походу матча без какой‑либо проекции на матч с "Динамо".

    Есть шанс, что Кассьерра восстановится в ближайшее время. И Мантуан, и Кассьерра — мы ждем их к "Локомотиву". Надеюсь, они будут готовы», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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