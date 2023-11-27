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    Коваленко о матче с «Динамо»: У «Зенита» стоят задачи побеждать везде

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    Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко высказался о предстоящем матче четвертьфинала Кубка России с «Динамо».

    Александр Коваленко
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    Александр Коваленко

    «С того времени, как я с ними играл в составе "Крыльев", прошёл уже, наверное, год, это было давно. Сейчас у них уже другая команда, было много трансферов, поменялся тренер.

    Я думаю, матч будет очень интересный, потому что "Динамо" сейчас на ходу, они набирают очки в каждом матче. Думаю, будет интересная игра. Ощущается ли другой настрой на матчи Кубка в сравнении с играми РПЛ? Да нет, у "Зенита" стоят задачи побеждать везде, поэтому везде настрой и мотивация одинаковые.

    Добавляет ли настроения выход на первое место в РПЛ? Да, добавляет! Думаю, вчера все смотрели игру. Наверное, на душе стало немного спокойнее, но останавливаться на этом нельзя — нужно двигаться дальше, стараться набирать очки в каждом матче и повышать собственную планку», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».

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