Коваленко о матче с «Динамо»: У «Зенита» стоят задачи побеждать везде

Полузащитниквысказался о предстоящем матче четвертьфинала Кубка России с

«С того времени, как я с ними играл в составе "Крыльев", прошёл уже, наверное, год, это было давно. Сейчас у них уже другая команда, было много трансферов, поменялся тренер.

Я думаю, матч будет очень интересный, потому что "Динамо" сейчас на ходу, они набирают очки в каждом матче. Думаю, будет интересная игра. Ощущается ли другой настрой на матчи Кубка в сравнении с играми РПЛ? Да нет, у "Зенита" стоят задачи побеждать везде, поэтому везде настрой и мотивация одинаковые.

Добавляет ли настроения выход на первое место в РПЛ? Да, добавляет! Думаю, вчера все смотрели игру. Наверное, на душе стало немного спокойнее, но останавливаться на этом нельзя — нужно двигаться дальше, стараться набирать очки в каждом матче и повышать собственную планку», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».

Матч Кубка России между «сине-бело-голубыми» и «Динамо» состоится 29-го ноября. Начало встречи — в 18:15 мск.