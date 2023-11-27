Иммобиле: Странно, что меня перестали вызывать в сборную Италии

Нападающий «Лацио»признался, что хочет вернуться в сборную Италии.

«Странно, что меня перестали призывать в сборную. Я в полном порядке с физической точки зрения, уверен в себе, я в полном распоряжении для национальной команды», — цитирует Иммобиле ITASportPress.

Напомним, что форварда перестали вызывать в сборную Италии после победного Евро-2020, который состоялся летом 2021 года.

По итогам отборочного турнира, Италия с 14 очками финишировала на второй позиции турнирной таблицы группы C и пробилась в финальную часть Евро-2024.