«Волгарь» — «Шинник»: счёт матча 0:0, обзор голов

Команды провели равный матч, нанеся по 2 удара в створ ворот. Помимо этого, «Волгарь» продал 12 угловых, а «Шинник» совершил 4 корнера.
Футбол. Россия. ФНЛ
Волгарь — Шинник 0:0
Волгарь: Олег Смирнов, Арсен Адамов, Егор Прошкин, Илья Зуев, Данил Клёнкин, Данил Полубояринов, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Тимур Жамалетдинов, Gilyazetdinov A., Shaikhtdinov D. Шинник: Александр Довбня, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Эдуард Валиахметов, Михаил Гащенков, Игорь Соколов, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Guzj D., Rubtsov I. Предупреждение: Игорь Андреев (68')
После этого матча «Волгарь» занимает 17-е место в таблице Первой лиги с 19-ю очками в активе. «Шинник» — на 11-й позиции (24 балла).