1-й таймНьюкасл — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл»«Ньюкасл» — «Челси». Онлайн
  • 18:02
    • «Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче Примеры
  • 17:32
    • «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» не выявили сильнейшего
  • 17:20
    • «Зенит» всухую разгромил «Сочи» в матче РПЛ
  • 16:58
    • «Металлург» справился со «Спартаком» в матче лидеров КХЛ
  • 16:42
    • ЦСКА — «Динамо»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    «Волгарь» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги

    «Волгарь» — «Шинник»: счёт матча 0:0, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Волгарь Шинник
    «Волгарь» и «Шинник» не смогли открыть счёт в матче 20-го тура российской Первой лиги (0:0).

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Команды провели равный матч, нанеся по 2 удара в створ ворот. Помимо этого, «Волгарь» продал 12 угловых, а «Шинник» совершил 4 корнера.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волгарь — Шинник 0:0
    Волгарь: Олег Смирнов, Арсен Адамов, Егор Прошкин, Илья Зуев, Данил Клёнкин, Данил Полубояринов, Евгений Шляков, Денис Ткачук, Тимур Жамалетдинов, Gilyazetdinov A., Shaikhtdinov D. Шинник: Александр Довбня, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Эдуард Валиахметов, Михаил Гащенков, Игорь Соколов, Данила Сухомлинов, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Guzj D., Rubtsov I. Предупреждение: Игорь Андреев (68')

    После этого матча «Волгарь» занимает 17-е место в таблице Первой лиги с 19-ю очками в активе. «Шинник» — на 11-й позиции (24 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется победителем в столичном дерби?
  • ЦСКА — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Дортмундцы выиграют битву двух «Боруссий»
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Командам не удастся выявить сильнейшего
  • «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.47
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.47
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кадис — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры