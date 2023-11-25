Семак: Все матчи сложные, особенно после паузы на сборные

Главный тренероценил матч 16-го тура РПЛ против(3:0).

«Все матчи сложные, особенно после паузы на сборные. Всегда есть сомнения, кто в каком состоянии приедет после сборных, поэтому нужно очень внимательно относиться к определению состояния игроков, которые выходят. Сегодня матч получился достаточно сложным, в первом тайме у нас мало что получалось в атаке, слишком медленно играли, на мой взгляд. В следствие этого остроты было немного. "Сочи" оборонялся низко и количеством, и качеством, успевали перекрывать все зоны, не позволяли нам создавать моменты с игры. Хорошо, мы забили со стандарта. Этот гол немного раскрыл игру.

Второй тайм был более открытым: у нас было больше моментов, больше пространства, больше ситуаций, чтобы создавать моменты. И второй тайм в этом контексте выглядел совсем по-другому. Что касается опасных моментов у ворот "Сочи", смогли еще забить и еще были моменты. Сыграли гораздо острее и соблюли баланс в обороне, сыграли достаточно неплохо. Второй тайм мне понравился больше, первый получился скомканным и тягучим», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ, имея на одну сыгранную игру больше, чем «Краснодар». «Сочи» — на последней 16-й позиции (10 баллов).