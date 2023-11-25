В 17:30 25.11.2023 Боруссия Д и Боруссия М начнут матч в чемпионате Германии по футболу.

Боруссия Д — Боруссия М

Последний матч между собой: Боруссия Д — Боруссия М 5:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Боруссия М» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Боруссия М»).

Трансляция

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