25 ноября в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парке» пройдет поединок 12 тура Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» сыграет против одноклубников из Гладбахта. Начало поединка запланировано на 17:30 по мск. «Боруссия» Д — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

Команда из Дортмунда после 11 сыгранных матчей расположилась на пятой строке в турнирной таблице, имея на счету 21 балл. От лидера она отстает уже на десять пунктов.

«Шмели» вышли победителями из шести матчей в текущем первенстве, три поединка они еще свели вничью и потерпели два фиаско, забили 21 гол, а пропустили всего на четыре меньше.

В своей последней игре чемпионата «желто-черные» проиграли на выезде «Штутгарту» 1:2, а туром ранее они были разгромлены дома мюнхенской «Баварией» 0:4.

Календарь и таблица Бундеслиги

В родных стенах дортмундцы в этом розыгрыше Бундеслиги выиграли четыре матча из шести проведенных, а также по одному разу сыграли вничью и уступали.

«Боруссия» М

Коллектив из Гладбаха с 13 зачетными пунктами разместился в середине турнирной таблицы чемпионата Германии, находясь на расстоянии шести пунктов и от еврокубковых мест, и от красной зоны.

«Жеребята» выиграли только три поединка в текущем первенстве из 11 проведенных, а также они по четыре матча свели вничью и проиграли. Забили и пропустили по 23 мяча.

«Трехцветные» не уступают вот уже на протяжении трех встреч чемпионата, раз сыграв вничью за этот период при двух выигрышах. Один из них был в прошлом туре дома над крепким «Вольфсбургом» 4:0.

Вдали от дома гладбахцы в данном чемпионате страны проиграли только один матч из пяти проведенных, один поединок они еще выиграли и три игры свели вничью.

Дортмунды дома отлично играют против гладбахцев, выиграв у них в десяти последних очных противостояниях во всех турнирах.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» Д — 1.52, победа «Боруссии» М — 5.96, ничья — 5.24.

Прогнозируем, что дортмундцы продолжат дома удачно играть против «жеребят» и добудут уверенных выигрыш, прервав тем самым серию из двух фиаско.

И также от данного противостояния ждем верхового исхода, учитывая отличную результативность этих команд.