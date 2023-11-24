АПЛ. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью, «Арсенал» сразится с «Брентфордом», «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу»

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 1:1
В матче 13-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 1:1.
В составе хозяев поля забил Эрлинг Холанн, а за гостей отметился Трент Александер-Арнольд.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Манчестер Сити — Ливерпуль 1:1
Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (27'), 1:1 Трент Александер-Арнольд (80') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Натан Аке, Мануэль Аканджи, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Филип Фоден, Хулиан Альварес, Жереми Доку, Эрлинг Холанд Ливерпуль: Алисон, Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Диогу Жота (Луис Диас, 54'), Мохамед Салах, Кёртис Джонс (Райан Гравенберх, 54'), Алексис Мак Аллистер (Ватару Эндо, 85'), Доминик Собослаи (Коди Матес Гакпо, 73'), Трент Александер-Арнольд, Дарвин Нуньес (Харви Эллиотт, 85') Предупреждения: Дарвин Нуньес (75'), Жоэль Матип (86'), Бернарду Силва (89'), Ватару Эндо (90 + 3')
«Манчестер Сити» набрал 29 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» идет на втором месте с 28 очками.
«Бернли» — «Вест Хэм»
суббота, 25 ноября, 18:00 мск
«Лутон Таун» — «Кристал Пэлас»
суббота, 25 ноября, 18:00 мск
«Ноттингем Форест» — «Брайтон»
суббота, 25 ноября, 18:00 мск
«Ньюкасл» — «Челси»
суббота, 25 ноября, 18:00 мск
«Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»
суббота, 25 ноября, 18:00 мск
«Брентфорд» — «Арсенал»
суббота, 25 ноября, 20:30 мск
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»
воскресенье, 26 ноября, 17:00 мск
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
воскресенье, 26 ноября, 19:30 мск