Корнеев: Оборона «Сочи» не соответствует уровню РПЛ

Экс-тренер сборной Россиивысказался об уровне игры защитниковв нынешнем сезоне РПЛ.

«Южане очень много пропускают. Дркушич не топовый футболист, но терпимый для РПЛ, лучший в защите, он один. А все остальные, кто играют, не соответствуют уровню. Нет нападения, нет защиты. В полузащите тоже есть шатания.

Нобоа, может, не в физическом порядке, но он одним пасом может решить игру. Как только он выходит, сразу 2–3 момента. Нет стабильности состава. Много колебаний, также не помогают тренерские отставки», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

«Сочи» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе после 15-и туров.

В следующем матче «Сочи» сыграет с «Зенитом» в рамках 16-го тура РПЛ. Встреча состоится 25-го ноября в 15:15 мск.