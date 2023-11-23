Бекхэм: Месси с первого дня был тем игроком, которого я мечтал привезти в Майами

Совладелецподелился мнением о переходе нападающегов стан американского клуба.

«Мы всегда знали, что за Месси будет борьба. Я немного забеспокоился, когда им стала интересоваться "Барселона". Очевидно, что этот клуб дорог его сердцу, и ему не удалось как следует попрощаться. Это был единственный раз, когда я забеспокоился, что он может перейти в другой клуб.

Но мы сделали все возможное, а потом получили звонок, в котором он сказал, что принял решение перейти к нам. У меня до сих пор мурашки по коже.

Я обещал жителям Майами, что хочу привести сюда лучших игроков мира. Думаю, такие вещи говорит каждый владелец, но Месси с первого дня был тем игроком, которого я мечтал привезти в Майами.

Я вижу его в нашей форме, как он тренируется и играет, и не могу поверить, что в нашем клубе есть Лионель Месси», — сказал Бекхэм The Times.

Аргентинец провел 6 матчей за «Интер Майами» в МЛС, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, что Месси пополнил состав американского клуба летом этого года. Форвард не стал продлевать контракт с ПСЖ.