ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фернандо ДинизСказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год
  • 13:32
    • Крикунов возглавил «Динамо» из Санкт-Петербурга
  • 12:44
    • «Тобол» сообщил об уходе Канчельскиса с должности директора клуба
  • 11:16
    • «Оренбург» подпишет чилийца, арестованного за избиение девушки
    Все новости спорта

    Бекхэм: Месси с первого дня был тем игроком, которого я мечтал привезти в Майами

    Футбол MLS Интер Майами
    Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился мнением о переходе нападающего Лионеля Месси в стан американского клуба.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мы всегда знали, что за Месси будет борьба. Я немного забеспокоился, когда им стала интересоваться "Барселона". Очевидно, что этот клуб дорог его сердцу, и ему не удалось как следует попрощаться. Это был единственный раз, когда я забеспокоился, что он может перейти в другой клуб.

    Но мы сделали все возможное, а потом получили звонок, в котором он сказал, что принял решение перейти к нам. У меня до сих пор мурашки по коже.

    Я обещал жителям Майами, что хочу привести сюда лучших игроков мира. Думаю, такие вещи говорит каждый владелец, но Месси с первого дня был тем игроком, которого я мечтал привезти в Майами.

    Я вижу его в нашей форме, как он тренируется и играет, и не могу поверить, что в нашем клубе есть Лионель Месси», — сказал Бекхэм The Times.

  • Голый король. Почему Лионель Месси не забил ни одного гола за сборную Аргентины
  • Пошаговый разбор, показывающий, что обладатель Золотого мяча на самом деле забил ровно ноль голов за сборную Аргентины
  • 14/11/2023

    • Аргентинец провел 6 матчей за «Интер Майами» в МЛС, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

    Напомним, что Месси пополнил состав американского клуба летом этого года. Форвард не стал продлевать контракт с ПСЖ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» добьется победы в 11-м матче подряд?
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Лада» проведет достойный матч в Ярославле
  • «Локомотив» — «Лада». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Спартак» не позволит СКА продлить победную серию
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Локомотив — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Коринтианс — Байя
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бостон — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры