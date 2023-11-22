Стали известны все участники плей-офф отбора на Евро-2024

По итогам группового этапа квалификацииопределились все участники плей-офф отборочного турнира.

В плей-офф примут участие 12 команд, которые разыграют три последних путевки в финальную часть первенства континента.

Участники стыковых матчей определяются по результатам Лиги наций-2022/23 (победители групп в Лигах А, В и С или следующие за ними команды).

Через путь А пройдут Польша, Эстония и Уэльс, а также одна команда из трио Финляндии, Украины и Исландии по итогам жеребьевки.

Путь В представят Израиль, Босния и Герцеговина, плюс еще две команды (из тройки Финляндии, Украины и Исландии) по результатам жеребьевки, которая пройдет 23 ноября.

В пути С встретятся Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Путь А

Польша — Эстония

Уэльс — Финляндия/Украина/Исландия

Путь В

Израиль — Украина/Исландия

Босния и Герцеговина — Финляндия/Украина

Путь С

Грузия — Люксембург

Греция — Казахстан

Полуфиналы плей-офф пройдут 21 марта, а финалы — 26 марта.