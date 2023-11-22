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    • Сборная Италии попала в последнюю корзину для жеребьевки группового этапа Евро-2024
    Все новости спорта

    Стали известны все участники плей-офф отбора на Евро-2024

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    По итогам группового этапа квалификации Евро-2024 определились все участники плей-офф отборочного турнира.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    В плей-офф примут участие 12 команд, которые разыграют три последних путевки в финальную часть первенства континента.

    Участники стыковых матчей определяются по результатам Лиги наций-2022/23 (победители групп в Лигах А, В и С или следующие за ними команды).

    Через путь А пройдут Польша, Эстония и Уэльс, а также одна команда из трио Финляндии, Украины и Исландии по итогам жеребьевки.

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  • 13/10/2023

    • Путь В представят Израиль, Босния и Герцеговина, плюс еще две команды (из тройки Финляндии, Украины и Исландии) по результатам жеребьевки, которая пройдет 23 ноября.

    В пути С встретятся Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.

    Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

    Путь А

    Польша — Эстония

    Уэльс — Финляндия/Украина/Исландия

    Путь В

    Израиль — Украина/Исландия

    Босния и Герцеговина — Финляндия/Украина

    Путь С

    Грузия — Люксембург

    Греция — Казахстан

    Полуфиналы плей-офф пройдут 21 марта, а финалы — 26 марта.

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