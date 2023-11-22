Стали известны все участники плей-офф отбора на Евро-2024

В плей-офф примут участие 12 команд, которые разыграют три последних путевки в финальную часть первенства континента.
Участники стыковых матчей определяются по результатам Лиги наций-2022/23 (победители групп в Лигах А, В и С или следующие за ними команды).
Через путь А пройдут Польша, Эстония и Уэльс, а также одна команда из трио Финляндии, Украины и Исландии по итогам жеребьевки.
Путь В представят Израиль, Босния и Герцеговина, плюс еще две команды (из тройки Финляндии, Украины и Исландии) по результатам жеребьевки, которая пройдет 23 ноября.
В пути С встретятся Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Путь А
Польша — Эстония
Уэльс — Финляндия/Украина/Исландия
Путь В
Израиль — Украина/Исландия
Босния и Герцеговина — Финляндия/Украина
Путь С
Грузия — Люксембург
Греция — Казахстан
Полуфиналы плей-офф пройдут 21 марта, а финалы — 26 марта.