Источник: «Манчестер Юнайтед» заинтересовался Алипом

Центральный защитник петербургского «Зенита»попал на заметку скаутам

По данным El.kz, он приглянулся манкунианцам в матчах за сборную Казахстана в отборе на Евро-2024.

«Манчестер Юнайтед» намерено укрепить центр обороны качественным и недорогим футболистом, и Алип полностью подходит под эту концепцию.

Напомним, что «Зенит» зимой 2023 года выкупил права на защитника сборной Казахстана у «Кайрата». В текущем сезоне Алип стал твердым игроком основного состава и сыграл во всех турнирах 19 матчей. На портале Transfermarkt его цена составляет € 2 млн.