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    Источник: «Манчестер Юнайтед» заинтересовался Алипом

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    Центральный защитник петербургского «Зенита» Нуралы Алип попал на заметку скаутам «Манчестер Юнайтед».

    Нуралы Алип
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    Нуралы Алип

    По данным El.kz, он приглянулся манкунианцам в матчах за сборную Казахстана в отборе на Евро-2024.

    «Манчестер Юнайтед» намерено укрепить центр обороны качественным и недорогим футболистом, и Алип полностью подходит под эту концепцию.

    Напомним, что «Зенит» зимой 2023 года выкупил права на защитника сборной Казахстана у «Кайрата». В текущем сезоне Алип стал твердым игроком основного состава и сыграл во всех турнирах 19 матчей. На портале Transfermarkt его цена составляет € 2 млн.

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