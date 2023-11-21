В 20:30 21.11.2023 Ireland U21 и Италия U21 начнут матч в группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Ireland U21 — Италия U21

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