Тодибо о победе Франции: Мы показывали футбол нашего уровня и достигли подобного результата

Защитник сборной Франциирассказал о том, что происходило в раздевалке национальной команды в перерыве матча с Гибралтаром (14:0).

«Мы соблюдали тренерскую установку, заключающуюся в проявлении уважения к сопернику. Мы показывали футбол нашего уровня и достигли подобного результата.

До начала матча мы не знали о голевых рекордах, мы не были сосредоточены на этом. Но в перерыве мы подумали: "Почему бы и нет?" Мы могли себе это позволить, и мы сделали это.

Нужно было оставаться сосредоточенными и не давать сопернику создавать моменты. Главное — мы не должны были позволить Гибралтару забить и были обязаны сохранить наши ворота в неприкосновенности», — приводит слова Тодибо RMC Sport.

Напомним, что Франция — первая сборной с 1967 года, которая сумела забить 14 голов за один матч.

После победы над Гибралтаром (14:0) Франция занимает 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 21-м баллом в активе.