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    Тодибо о победе Франции: Мы показывали футбол нашего уровня и достигли подобного результата

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    Защитник сборной Франции Жан-Клер Тодибо рассказал о том, что происходило в раздевалке национальной команды в перерыве матча с Гибралтаром (14:0).

    Жан-Клер Тодибо
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    Жан-Клер Тодибо

    «Мы соблюдали тренерскую установку, заключающуюся в проявлении уважения к сопернику. Мы показывали футбол нашего уровня и достигли подобного результата.

    До начала матча мы не знали о голевых рекордах, мы не были сосредоточены на этом. Но в перерыве мы подумали: "Почему бы и нет?" Мы могли себе это позволить, и мы сделали это.

    Нужно было оставаться сосредоточенными и не давать сопернику создавать моменты. Главное — мы не должны были позволить Гибралтару забить и были обязаны сохранить наши ворота в неприкосновенности», — приводит слова Тодибо RMC Sport.

    Напомним, что Франция — первая сборной с 1967 года, которая сумела забить 14 голов за один матч.

    После победы над Гибралтаром (14:0) Франция занимает 1-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 21-м баллом в активе.

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