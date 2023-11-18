В 19:00 18.11.2023 Сербия U21 и Англия U21 начнут матч в группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Сербия U21 — Англия U21

Последний матч между собой: Англия U21 — Сербия U21 9:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сербия U21» — «Англия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Англия U21»).

Трансляция

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