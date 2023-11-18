Молодежная сборная Англии сыграет на выезде против команды Сербии в отборочном турнире Евро-2025. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 19:00 мск. Сербия U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия U21

Сербская «молодежка» занимает третье место в своей группе после трех сыгранных матчей, в которых набрала шесть очков.

Прошлый месяц получился для сербов невероятно нервным. В первую очередь, из-за ужасной поездки в Англию.

Коэффициенты матча Сербия U21 — Англия U21 1X2Новым игрокам 6.904.801.37Бонус$9500

Сербия проиграла на поле англичан со счетом 1:9 . Настоящая катастрофа, но при этом стоит отметить, что команда Душана Джорджевича очень быстро пришла в себя.

Уже через несколько дней сербские футболисты одержали гостевую победу над Северной Ирландией (2:1).

Молодежная сборная Сербии выиграла лишь три из десяти предыдущих матчей. Еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.

Англия U21

Сборная Англии тем временем находится на второй строчке, набрав в трех матчах шесть очков.

Англичане отстают на три очка от Украины, которая пока что идет без потерь.

Команда Ли Карсли сенсационно проиграла украинцам (2:3) после разгромной победы над сербами.

По всей видимости, английская «молодежка» в какой-то момент расслабилась, решив, что теперь ей и море по колено.

Молодежная сборная Англии — действующий чемпион Европы. В финале Евро-2023 англичане остановили Испанию (1:0).

Прогноз и ставка

На Сербию в этом матче можно поставить за 7.60, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу Англии — за 1.37.

Сербы настроены доказать, что их избиение в гостевом матче с Англией было всего лишь досадным недоразумением. Понятно, что на этот раз англичане не забьют девять мячей, но и о сенсации здесь вряд ли стоит рассуждать.

Ставка — победа Англии с форой (-1,5) за 2.06.