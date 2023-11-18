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    Английская «молодежка» снова уничтожит Сербию?

    Сербия U21 — Англия U21. Ставка (к. 2.06) и прогноз на квалификацию молодежного Евро-2025 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сербия U21 — Англия U21
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    Английская «молодежка» забила 14 мячей в трех матчах
    Молодежная сборная Англии сыграет на выезде против команды Сербии в отборочном турнире Евро-2025. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 19:00 мск. Сербия U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа F 18 Ноября 2023 года
    Сербия U21
  • Белград
    •  Сербия U21 19:00 Англия U21 Англия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа F
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    Сербия U21

    Сербская «молодежка» занимает третье место в своей группе после трех сыгранных матчей, в которых набрала шесть очков.

    Прошлый месяц получился для сербов невероятно нервным. В первую очередь, из-за ужасной поездки в Англию.

    Коэффициенты матча Сербия U21 — Англия U21

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    Сербия проиграла на поле англичан со счетом 1:9. Настоящая катастрофа, но при этом стоит отметить, что команда Душана Джорджевича очень быстро пришла в себя.

    Уже через несколько дней сербские футболисты одержали гостевую победу над Северной Ирландией (2:1).

    Молодежная сборная Сербии выиграла лишь три из десяти предыдущих матчей. Еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.

    Англия U21

    Сборная Англии тем временем находится на второй строчке, набрав в трех матчах шесть очков.

    Англичане отстают на три очка от Украины, которая пока что идет без потерь.

    Команда Ли Карсли сенсационно проиграла украинцам (2:3) после разгромной победы над сербами.

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    • По всей видимости, английская «молодежка» в какой-то момент расслабилась, решив, что теперь ей и море по колено.

    Молодежная сборная Англии — действующий чемпион Европы. В финале Евро-2023 англичане остановили Испанию (1:0).

    Прогноз и ставка

    На Сербию в этом матче можно поставить за 7.60, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу Англии — за 1.37.

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    Сербы настроены доказать, что их избиение в гостевом матче с Англией было всего лишь досадным недоразумением. Понятно, что на этот раз англичане не забьют девять мячей, но и о сенсации здесь вряд ли стоит рассуждать.

    Ставка — победа Англии с форой (-1,5) за 2.06.

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    Сербия U21 — Англия U21: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 18.11.2023. Прогнозы на футбол. Английская «молодежка» снова уничтожит Сербию?
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