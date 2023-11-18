Сербия U21
Сербская «молодежка» занимает третье место в своей группе после трех сыгранных матчей, в которых набрала шесть очков.
Прошлый месяц получился для сербов невероятно нервным. В первую очередь, из-за ужасной поездки в Англию.
Коэффициенты матча Сербия U21 — Англия U21
Сербия проиграла на поле англичан со счетом
Уже через несколько дней сербские футболисты одержали гостевую победу над Северной Ирландией (2:1).
Молодежная сборная Сербии выиграла лишь три из десяти предыдущих матчей. Еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.
Англия U21
Сборная Англии тем временем находится на второй строчке, набрав в трех матчах шесть очков.
Англичане отстают на три очка от Украины, которая пока что идет без потерь.
Команда Ли Карсли сенсационно проиграла украинцам (2:3) после разгромной победы над сербами.
По всей видимости, английская «молодежка» в какой-то момент расслабилась, решив, что теперь ей и море по колено.
Молодежная сборная Англии — действующий чемпион Европы. В финале Евро-2023 англичане остановили Испанию (1:0).
Прогноз и ставка
На Сербию в этом матче можно поставить за 7.60, ничью букмекеры предлагают за 5.00, а победу Англии — за 1.37.
Сербы настроены доказать, что их избиение в гостевом матче с Англией было всего лишь досадным недоразумением. Понятно, что на этот раз англичане не забьют девять мячей, но и о сенсации здесь вряд ли стоит рассуждать.
Ставка — победа Англии с форой (-1,5) за 2.06.