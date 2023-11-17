В 03:00 17.11.2023 Колумбия и Бразилия начнут матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу.

Колумбия — Бразилия

Последний матч между собой: Бразилия — Колумбия 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колумбия» — «Бразилия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Бразилия»).

Трансляция

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