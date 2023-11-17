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    Останется ли Бразилия на 3-м месте отбора на ЧМ-2026?

    Колумбия — Бразилия. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, южноамериканская квалификация ЧМ-2026, 17 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Бразилия
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    Бразилия — фаворит матча
    17 ноября в матче южноамериканской квалификации ЧМ-2026 сыграют Колумбии и Бразилии. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 мск. Колумбия — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 17 Ноября 2023 года
    Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
    •  Колумбия 03:00 Бразилия Бразилия
  • Бразилиа
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    Колумбия

    Колумбийцы стартовали в квалификации довольно успешно. Нынешнее пятое место с шестью очками в активе — довольно приличный промежуточный результат.

    В нынешнем отборочном цикле Колумбия забила всего три мяча. Зато оборона выглядит монолитно, допустив всего две результативные ошибки.

    Свой последний поединок команда провела не столь удачно. На выезде «Кофейщики» разошлись мировой с Эквадором (0:0) на выезде, из-за чего потеряли третье место.

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    В последних 15 поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при 10 победах и пяти ничьих, так что гостям было непросто победить.

    Бразилия

    Сборная Бразилии еще ни разу в истории не оступалась в отборочных циклах к чемпионатам мира, каждый раз добывая путевку на мировые первенства.

    Этот отбор Бразилия начала с двух викторий, поочередно одолев еще в сентябре с Боливией 5:1 дома и с Перу 1:0 в гостях. А вот октябрьские матчи провела неудачно, сыграв вничью с Венесуэлой (1:1) и проиграв Уругваю (0:2).

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    • Таким образом, по итогам четырех туров пентакампеоны занимают третье место с отставанием в пять очков от лидера Аргентины, тогда как Уругвай опережает их за счет забитых мячей.

    В последних пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал две победы при двух поражениях и одной ничьей, так что форма гостей оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Бразилию, коэффициент на победу которой равен 2,23. Успех Колумбии оценивается в 3,50, ничья — в 3,24.

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    В семи из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,08.

    Еще один вариант ставки — Бразилия выиграет за 2,23, ведь гости все же превосходят классом соперника, и им кровь из носу нужны победы.

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