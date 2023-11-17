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    Финляндия — Северная Ирландия смотреть онлайн

    17.11.2023 в 20:00 начнется матч в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024 Финляндия — Северная Ирландия

    Футбол Сборная Финляндии Сборная Северной Ирландии
    В 20:00 17.11.2023 Финляндия и Северная Ирландия начнут матч в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024.

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    Финляндия — Северная Ирландия

    Последний матч между собой: Северная Ирландия — Финляндия 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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