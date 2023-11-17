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    Сможет ли Финляндия одолеть Северную Ирландию?

    Финляндия — Северная Ирландия. Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, квалификация чемпионата Европы 2024 года, 17 ноября 2023 года

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    Сборная Финляндии
    Финляндия сыграет на своем поле с Северной Ирландией в рамках 9-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 20:00 мск. Финляндия — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 17 Ноября 2023 года
    Финляндия
  • Хельсинки
    •  Финляндия 20:00 Северная Ирландия Северная Ирландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа H
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    Финляндия

    Сборная потеряла даже теоретические шансы на выход в основной этап чемпионата Европы 2024 года. Сейчас Финляндия доигрывает квалификацию Евро.

    Финляндия потеряла теоретические шансы на выход из квалификации в последнем матче с Казахстаном, где сборная проиграла на своем поле со счетом 1:2. Причем, команда вела со счетом 1:0, упустив победу во 2-м тайме.

    Коэффициенты матча Финляндия — Северная Ирландия

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    К тому же, команда проиграла и 2 предыдущих матча сборной Дании (0:1) и Словении (0:3). За последние 4 встречи Финляндия забила лишь 2 гола. Интересно, что в самый ответственный момент команда развалилась.

    Все прогнозы на футбол

    В предстоящем матче Финляндия сыграет с Северной Ирландией, которая уже давно потеряла шансы на выход из группы. Сможет ли сборная собраться и хлопнуть дверью? В 4-х домашних встречах Финляндия выиграла 2 матча.

    Северная Ирландия

    Сборная уже не претендует на выход в основной этап Евро-2024. За 2 тура до конца квалификации Ирландия занимает 5-е место в группе Н с 6-ю очками в активе.

    На протяжении всего отбора сборная играла в закрытый футбол, пытаясь поймать соперника на контратаках. За 8 встреч команда пропустила всего 9 голов при 7-и забитых.

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    • В последних 3-х поединках Ирландия обыграла только Сан-Марино (3:0), а в остальных матчах проиграла Казахстану (0:1) и Словении (0:1). В обоих проигранных матчах сборная имела минимальный шанс набрать очки, но были проблемы в завершении атак.

    Стоит отметить, что Ирландия уже встречалась со сборной Финляндии в рамках квалификации. В том матче хозяева минимально проиграла скандинавам со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 28-й минуте. У Ирландии вновь был шанс набрать очки, но проблемы в атаке дали о себе знать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Финляндии предлагают — 1.96.

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    На викторию Северной Ирландии дают — 4.20, ничья оценена — в 3.45.

    В предстоящем матче Финляндия выглядит предпочтительнее Северной Ирландии. Можно предположить, что хозяева одержат победу при низовом матче.

    Наш прогноз — Победа Финляндии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.96. Еще вариант для ставки — Обе забьют — нет за 1.74.

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    Финляндия — Северная Ирландия: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 17.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Финляндия одолеть Северную Ирландию?
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