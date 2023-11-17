Финляндия
Сборная потеряла даже теоретические шансы на выход в основной этап чемпионата Европы 2024 года. Сейчас Финляндия доигрывает квалификацию Евро.
Финляндия потеряла теоретические шансы на выход из квалификации в последнем матче с Казахстаном, где сборная проиграла на своем поле со счетом 1:2. Причем, команда вела со счетом 1:0, упустив победу во 2-м тайме.
Коэффициенты матча Финляндия — Северная Ирландия
К тому же, команда проиграла и 2 предыдущих матча сборной Дании (0:1) и Словении (0:3). За последние 4 встречи Финляндия забила лишь 2 гола. Интересно, что в самый ответственный момент команда развалилась.
В предстоящем матче Финляндия сыграет с Северной Ирландией, которая уже давно потеряла шансы на выход из группы. Сможет ли сборная собраться и хлопнуть дверью? В 4-х домашних встречах Финляндия выиграла 2 матча.
Северная Ирландия
Сборная уже не претендует на выход в основной этап Евро-2024. За 2 тура до конца квалификации Ирландия занимает 5-е место в группе Н с 6-ю очками в активе.
На протяжении всего отбора сборная играла в закрытый футбол, пытаясь поймать соперника на контратаках. За 8 встреч команда пропустила всего 9 голов при 7-и забитых.
В последних 3-х поединках Ирландия обыграла только Сан-Марино (3:0), а в остальных матчах проиграла Казахстану (0:1) и Словении (0:1). В обоих проигранных матчах сборная имела минимальный шанс набрать очки, но были проблемы в завершении атак.
Стоит отметить, что Ирландия уже встречалась со сборной Финляндии в рамках квалификации. В том матче хозяева минимально проиграла скандинавам со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 28-й минуте. У Ирландии вновь был шанс набрать очки, но проблемы в атаке дали о себе знать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Финляндии предлагают — 1.96.
На викторию Северной Ирландии дают — 4.20, ничья оценена — в 3.45.
В предстоящем матче Финляндия выглядит предпочтительнее Северной Ирландии. Можно предположить, что хозяева одержат победу при низовом матче.
Наш прогноз — Победа Финляндии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.96. Еще вариант для ставки — Обе забьют — нет за 1.74.