Финляндия сыграет на своем поле с Северной Ирландией в рамках 9-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 20:00 мск. Финляндия — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

Сборная потеряла даже теоретические шансы на выход в основной этап чемпионата Европы 2024 года. Сейчас Финляндия доигрывает квалификацию Евро.

Финляндия потеряла теоретические шансы на выход из квалификации в последнем матче с Казахстаном, где сборная проиграла на своем поле со счетом 1:2. Причем, команда вела со счетом 1:0, упустив победу во 2-м тайме.

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К тому же, команда проиграла и 2 предыдущих матча сборной Дании (0:1) и Словении (0:3). За последние 4 встречи Финляндия забила лишь 2 гола. Интересно, что в самый ответственный момент команда развалилась.

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В предстоящем матче Финляндия сыграет с Северной Ирландией, которая уже давно потеряла шансы на выход из группы. Сможет ли сборная собраться и хлопнуть дверью? В 4-х домашних встречах Финляндия выиграла 2 матча.

Северная Ирландия

Сборная уже не претендует на выход в основной этап Евро-2024. За 2 тура до конца квалификации Ирландия занимает 5-е место в группе Н с 6-ю очками в активе.

На протяжении всего отбора сборная играла в закрытый футбол, пытаясь поймать соперника на контратаках. За 8 встреч команда пропустила всего 9 голов при 7-и забитых.

В последних 3-х поединках Ирландия обыграла только Сан-Марино (3:0), а в остальных матчах проиграла Казахстану (0:1) и Словении (0:1). В обоих проигранных матчах сборная имела минимальный шанс набрать очки, но были проблемы в завершении атак.

Стоит отметить, что Ирландия уже встречалась со сборной Финляндии в рамках квалификации. В том матче хозяева минимально проиграла скандинавам со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 28-й минуте. У Ирландии вновь был шанс набрать очки, но проблемы в атаке дали о себе знать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Финляндии предлагают — 1.96.

На викторию Северной Ирландии дают — 4.20, ничья оценена — в 3.45.

В предстоящем матче Финляндия выглядит предпочтительнее Северной Ирландии. Можно предположить, что хозяева одержат победу при низовом матче.

Наш прогноз — Победа Финляндии. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.96. Еще вариант для ставки — Обе забьют — нет за 1.74.