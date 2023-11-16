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    Узбекистан победил Туркменистан, Иран не оставил шансов Гонконгу

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Ирана
    В отборе Азии на чемпионат мира 2026 года завершились две интересные встречи в группе Е

    Автор дубля Сердар Азмун
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    Автор дубля Сердар Азмун

    Сборная Туркменистана на своем поле уступил сборной Узбекистана — 1:3.

    Дубль в составе гостей сделал полузащитник Отабек Шукуров, еще один мяч на счету Элдора Шомуродова.

    Сборная Ирана в гостях разгромила сборную Гонконга со счетом 4:0.

    Дубль в этом матче сделал форвард «Ромы» Сердар Азмун. Также забивали Мехди Тареми и Рамин Резаян.

    Иран и Узбекистан захватили лидерство в группе А.

    Из остальных матчей сегодняшнего дня стоит также отметить следующие матчи: Южная Корея — Сингапур (5:0), Австралия — Бангладеш (7:0), Япония — Мьянма (5:0), Таиланд — Китай (1:2), Катар — Афганистан (8:1).

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