Узбекистан победил Туркменистан, Иран не оставил шансов Гонконгу

В отборе Азии на чемпионат мира 2026 года завершились две интересные встречи в группе Е

Сборная Туркменистана на своем поле уступил сборной Узбекистана — 1:3.

Дубль в составе гостей сделал полузащитник Отабек Шукуров, еще один мяч на счету Элдора Шомуродова.

Сборная Ирана в гостях разгромила сборную Гонконга со счетом 4:0.

Дубль в этом матче сделал форвард «Ромы» Сердар Азмун. Также забивали Мехди Тареми и Рамин Резаян.

Иран и Узбекистан захватили лидерство в группе А.

Из остальных матчей сегодняшнего дня стоит также отметить следующие матчи: Южная Корея — Сингапур (5:0), Австралия — Бангладеш (7:0), Япония — Мьянма (5:0), Таиланд — Китай (1:2), Катар — Афганистан (8:1).