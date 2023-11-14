Зинченко: Встреча с Италией — матч жизни для сборной Украины

Хавбек сборной Украинывысказался о предстоящем матче квалификации Евро-2024 с Италией.

«Будет огромный матч. Конечно, это игра нашей жизни. Особенно сейчас в самое сложное время в нашей стране. Очень важно принести позитивные новости украинскому народу. Играть на Евро — замечательное достижение, особенно сейчас.

Знаем, что пока носим футболку сборной Украины — безусловно, это момент нашей жизни, которым гордимся больше всего. Играть за сборную мечтаешь с детства. Но особенно сейчас, когда побеждаешь, приносишь много позитива нашим людям», — приводит слова Зинченко Evening Standard.

Матч Украина — Италия пройдет 20 ноября в Леверкузене. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.