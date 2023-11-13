Осимхен: АПЛ — самая значимая лига для всего мира

Форвард «Наполи»высказался по поводу того, есть ли у него любимые клубы в чемпионате Англии.

«У меня нет любимой команды Премьер-лиги, но в детстве у меня были две майки — "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Многие мои друзья — фанаты "Челси", ещё несколько приятелей — болельщики "Манчестер Юнайтед".

Чемпионат Англии — самый любимый чемпионат для каждого африканского футболиста и болельщика. Это действительно значимая лига для всего мира», — сказал Осимхен в программе экс-хавбека «Челси» Джона Оби Микела на YouTube.

Осимхен играет за «Наполи» с 2020 года. Соглашение с футболистом истекает в конце сезона-2024/25.