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    Осимхен: АПЛ — самая значимая лига для всего мира

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    Форвард «Наполи» Виктор Осимхен высказался по поводу того, есть ли у него любимые клубы в чемпионате Англии.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    «У меня нет любимой команды Премьер-лиги, но в детстве у меня были две майки — "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Многие мои друзья — фанаты "Челси", ещё несколько приятелей — болельщики "Манчестер Юнайтед".

    Чемпионат Англии — самый любимый чемпионат для каждого африканского футболиста и болельщика. Это действительно значимая лига для всего мира», — сказал Осимхен в программе экс-хавбека «Челси» Джона Оби Микела на YouTube.

    Осимхен играет за «Наполи» с 2020 года. Соглашение с футболистом истекает в конце сезона-2024/25.

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