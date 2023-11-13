ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович и Том АспиналлАспиналл финишировал Павловича, Перейра взял второй пояс. Обзор карда UFC 295
    Все новости спорта

    Изидор: Ничья с «Краснодаром» — хороший результат для «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Краснодар
    Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча состоялась 12 ноября. Команды сыграли вничью 1:1.

    Вильсон Изидор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вильсон Изидор

    «Я не думаю, что ничья — хороший результат для "Зенита", потому что мы хотели победить, сейчас нам необходимо больше работать, чтобы вернуться на первое место.

    "Краснодар" — хорошая команда, но мы будем бороться за первое место. Мне не нужно оценивать шансы "Зенита" на чемпионство в этом сезоне. Конечно, "Зенит" будет бороться за первое место.

    Я не могу назвать наших главных конкурентов за чемпионство, потому что много хороших команд, единственное, что мы хотим, — это быть первыми», — приводит слова Изидора ТАСС.

  • Осенний чемпион. «Зенит» не смог отвоевать у «Краснодара» первую строчку
  • Реакция спортивных СМИ на главный матч осени в РПЛ
  • Вчера

    • После перехода в «Зенит» форвард провел 7 матчей и забил один гол. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют с «Сочи» 25-го ноября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова проиграет Рублеву на Итоговом турнире?
  • Медведев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • ЦСКА добудет вторую победу в ноябре
  • ЦСКА — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Сможет ли Алькарас выиграть у Зверева?
  • Алькарас — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Медведев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры