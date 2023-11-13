Изидор: Ничья с «Краснодаром» — хороший результат для «Зенита»

Нападающий «Зенита»подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча состоялась 12 ноября. Команды сыграли вничью 1:1.

«Я не думаю, что ничья — хороший результат для "Зенита", потому что мы хотели победить, сейчас нам необходимо больше работать, чтобы вернуться на первое место.

"Краснодар" — хорошая команда, но мы будем бороться за первое место. Мне не нужно оценивать шансы "Зенита" на чемпионство в этом сезоне. Конечно, "Зенит" будет бороться за первое место.

Я не могу назвать наших главных конкурентов за чемпионство, потому что много хороших команд, единственное, что мы хотим, — это быть первыми», — приводит слова Изидора ТАСС.

После перехода в «Зенит» форвард провел 7 матчей и забил один гол. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют с «Сочи» 25-го ноября.