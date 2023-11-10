«Боруссия» Менхенгладбах — «Вольфсбург»: счет матча 4:0 (2:0)

Нападающий Алассан Плеа и тренер Херард Сеоане Фото: globallookpress.com
На 16-й минуте счет открыл чешский нападающий Томаш Чванчара, ему ассистировал Франк Онора.
В конце первого тайма счет 2:0 сделал молодой полузащитник хозяев Рокко Райтц.
В середине второго тайма к голевому пасу Франк Онора добавил забитый гол.
Окончательный счет в матче установил старожил «Боруссии» Алассан Плеа, передачу ему отдал американский защитник Джозеф Скалли.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия М — Вольфсбург 4:0
Голы: 1:0 Томаш Чванчара (16'), 2:0 Рокко Райтц (42'), 3:0 Франк Онора (64'), 4:0 Алассан Плеа (71') Боруссия М: Мориц Николас, Джозеф Скалли, Нико Эльведи, Максимилиан Вебер (Фабио Кьяродия, 83'), Лука Нец, Рокко Райтц (Grant-Leon Ranos, 87'), Юлиан Вайгль, Куадио Коне (Кристоф Крамер, 77'), Франк Онора, Алассан Плеа (Nathan NGoumou Minpole, 83'), Томаш Чванчара (Флориан Нойхаус, 77') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Рожерио (Николя Коцца, 46'), Цедрик Цезигер, Себастиан Борнау, Йоаким Мехле, Якуб Каминьский (Боте Баку, 55'), Максимилиан Арнольд, Астер Вранкс, Кевин Паредес (Вацлав Черны, 67'), Йонас Винд, Тьягу Томаш (Ловро Майер, 54') Предупреждения: Нико Эльведи (29'), Максимилиан Арнольд (33'), Астер Вранкс (69'), Николя Коцца (83')
После этого матча команды сравнялись в турнирной таблице, у них стало по 13 очков.