«Виктория» — «Динамо» Загреб: счет матча 1:0, обзор гола

«Виктория» — «Динамо» Загреб Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил гол Томаша Хоры с пенальти на 35-й минуте.
Футбол. Лига конференций. Группа C
Виктория Пльзень — Динамо З 1:1
Голы: 1:0 Томаш Хоры (пенальти) (35'), 1:1 Сандро Куленович (90 + 4') Виктория Пльзень: Индржих Станек, Сампсон Дью, Робин Гранач, Вацлав Емелка, Ян Копиц, Ибрагим Траоре (Ян Сикора, 90'), Лукаш Кальвах, Каду, Павел Шульц (Павел Буха, 74'), Эрик Йирка (Лукаш Гейда, 90'), Томаш Хоры (Ян Климент, 74') Динамо З: Даниэль Загорац, Дино Перич, Стефан Ристовски, Мауро Перкович, Мартин Батурина, Дарио Шпикич (Габриэль Видович, 67'), Йосип Мишич, Марко Булат (Петар Сучич, 46'), Роберт Любичич (Садех Мохаррами, 79'), Махир Эмрели (Сандро Куленович, 46'), Такуро Канеко (Антонио Марин, 88') Предупреждения: Томаш Хоры (30'), Стефан Ристовски (32'), Мауро Перкович (50'), Эрик Йирка (62'), Sergej Jakirovic (72')
«Виктория» набрала 12 очков и обеспечила себе выход в плей-офф Лиги конференции. У «Динамо» три балла и последняя строчка в группе С.