Месси считает, что в современном футболе плеймейкеров больше не существует

Нападающийи сборной Аргентиныобъяснил, почему позиция «девятки» в футболе больше не актуальна.

«Характеристики, которыми должен обладать десятый номер? Сегодня футбол сильно изменился. С самого раннего возраста футболисты начинают играть по схеме 4-4-3, или в три защитника, или в пять защитников.

Типичный номер десять не вписывается в подобные системы. В нынешнем футболе потерян способ воспитания игроков под десятым номером, плеймейкеров. Их больше не существует, поскольку они не подходят под систему», — приводит слова Месси Madrid Universal.

В составе сборной Аргентины Месси принял участие в 3-х матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, в которых забил 3 гола. За «Интер Майами» форвард сыграл в 6 матчах чемпионата США, отметился голом и двумя ассистами.

Напомним, что 30-го октября Месси получил 8-й «Золотой мяч» в своей карьере. Аргентинец обогнал форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в голосовании.