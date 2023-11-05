Клопп прокомментировал ничейный результат «Ливерпуля» в матче с «Лутоном»

Главный тренервысказался о ничьей (1:1) в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

«Я отдаю должное "Лутону", тому, как они защищались и как настраивались, но это в основном зависело от нас. У нас было много шансов, но должно было быть гораздо больше.

Сохранять полную концентрацию — непростая задача. Глядя на игру, я думаю, что мы не заслужили больше, чем очко. Мы могли бы выиграть игру с теми шансами, которые у нас были, но сейчас, глядя на нее, я думаю, что мы заслужили очко», — цитирует Клоппа BBC.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе. В следующем матче подопечные Клоппа сыграют с «Тулузой» 9-го ноября в рамках группового этапа Лиги Европы.