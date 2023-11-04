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    ПСЖ всухую обыграл «Монпелье» в матче Лиги 1

    ПСЖ — «Монпелье»: счет матча 3:0, обзор голов

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    ПСЖ разгромил «Монпелье» (3:0) в матче 11-го тура французской Лиги 1.

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    Первый гол в этом матче парижане забили уже на 10-й минуте. Полузащитник ПСЖ Ли Кан Ин точным ударом открыл счет — 1:0.

    На 58-й минуте полузащитник хозяев Уоррен Заир-Эмери удвоил преимущество команды — 2:0.

    Спустя всего 8 минут ПСЖ сделал счет разгромным благодаря голу Витиньи.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Монпелье 3:0
    Голы: 1:0 Ли Кан Ин (10'), 2:0 Уоррен Заир-Эмери (58'), 3:0 Витор Феррейра (66') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими (Карлос Солер, 78'), Маркос Маркиньос (Лукас Эрнандес, 71'), Милан Шкриньяр, Норди Мукиэле, Уоррен Заир-Эмери (Фабиан Руис, 78'), Мануэль Угарте, Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани (Гонсалу Рамуш, 62'), Килиан Мбаппе, Ли Кан Ин (Витор Феррейра, 62') Монпелье: Бенжамен Леком, Иссиага Силла (Тео Сент-Люс, 21'), Кики, Максим Эстеве, Фалайе Сако, Халил Файад (Вахби Хазри, 70'), Тежи Саванье, Жордан Ферри (Лео Леруа, 70'), Жорис Шотар, Акор Адамс (Саша Делайе, 83'), Мусса Аль-Тамари (Кельвин Йебоа, 83') Предупреждение: Норди Мукиэле (82')

    После этого матча парижане занимают 1-е место в таблице Лиги 1 с 24-ю очками в активе.

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