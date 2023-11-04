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    «Брентфорд» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ

    «Брентфорд» — «Вест Хэм»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Брентфорд» обыграл «Вест Хэм» (3:2) в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол в этом матче хозяева забили на 11-й минуте. Нападающий «Брентфорда» Ниль Мопе точным ударом вывел свою команду вперед.

    Спустя всего 8 минут форвард «Вест Хэма» Мохаммед Кудус получил отличную передачу через все поле и без труда прошил голкипера соперника — 1:1.

    Уже на 26-й минуте «Вест Хэм» и вовсе вышел вперед. Игрок команды Джаррод Боуэн оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч после отскока и отправил его в пустые ворота.

    На 55-й минуте «Брентфорд» все-таки сравнял счет. Защитник «Вест Хэма» Константинос Мавропанос оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    На 69-й минуте хозяева вышли вперед. Защитник «Брентфорда» Нейтан Коллинз среагировал на навес в штрафную соперника, выпрыгнул выше всех и забил гол — 3:2.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брентфорд — Вест Хэм 3:2
    Голы: 1:0 Ниль Мопе (11'), 1:1 Мохаммед Кудус (19'), 1:2 Джаррод Боуэн (26'), 2:2 Константинос Мавропанос (автогол) (55'), 3:2 Нэйтан Коллинз (69') Брентфорд: Марк Флеккен (Томас Стракоша, 46'), Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев Расмуссен, 79'), Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Витали Янельт (Бен Ми, 90'), Фрэнк Аниика, Кристиан Нергор, Матиас Йенсен (Yehor Yarmoliuk, 78'), Брайан Мбемо, Ниль Мопе, Йоан Висса (Саман Годдос, 89') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эмерсон, Наиф Агер, Константинос Мавропанос, Владимир Цоуфаль, Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 64'), Мохаммед Кудус, Джеймс Уорд-Праус, Томаш Соучек, Саид Бенрахма (Пабло Форнальс, 64'), Джаррод Боуэн Предупреждения: Эмерсон (12'), Кристоффер Аер (24'), Томаш Соучек (52'), David Moyes (53'), Константинос Мавропанос (62'), Дэнни Ингс (90 + 5')

    После этого матча «Брентфорд» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Вест Хэм» — на 11-й позиции (14 баллов).

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