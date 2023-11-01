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    Родина — Черноморец смотреть онлайн

    01.11.2023 в 15:00 начнется матч в кубке России по футболу Родина — Черноморец

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    В 15:00 01.11.2023 Родина и Черноморец начнут матч в кубке России по футболу.

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    Родина — Черноморец

    Последний матч между собой: Черноморец — Родина 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Родина» — «Черноморец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.

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