В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Арена» 25 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» расположился на 9 месте, одержав 38 побед и потерпев 32 поражения.

Последние матчи: В матче последнего тура регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл у «Филадельфии» (101:94). Вклад в победу «озёрников» внёс Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 19 подборов.

Не сыграют: В лазарете команды из Лос-Анджелеса находятся 5 баскетболистов. У Колин Каслтона — травма запястья, Джарреда Вандербилта — травма ноги, у Кристиана Вуда и Гейба Винсента — травма колена. Не сыграет и Кэмерон Реддиш из-за травмы лодыжки.

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Состояние команды: «Лейкерс» продлил победную серию до пяти матчей, до встречи с «Филадельфией» баскетболисты из Лос-Анджелеса переиграли «Атланту» (136:105).

«Индиана»

Турнирное положение: Команда из Индианаполиса поднялась в зону плей-офф баскетбольной ассоциации. «Индиана» расположилась на 6 месте при 40 победах и 31 поражении.

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Последние матчи: Защитник «Индианы» Тайриз Хэлибертон набрал оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 передач в матче против «Голден Стэйт» и принёс «иноходцам» победу над соперником (123:111).

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Индиана» восстанавливает силы, в строй команды уже вернулся лидер О Джи Ануноби, а также Робинсон, Рэндл, Вашингтон. Буквально на днях от травм оправились Даг Макдермотт и Ти Джей Макконнелл.

В последних пяти встречах «Индиана» смогла выиграть у «Бруклина» (121:100) и «Детройта» (122:103). Были и фиаско в играх против «Кливленда» (103:108) и «Чикаго» (129:132).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индиана» ещё не играли

«Лейкерс» и «Индиана» выдают победную серию из двух матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лос-Анджелес Лейкерс» — фаворит пары у букмекеров перед

предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Индианы» — 2.31.

ТБ 241 и ТМ 241 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Соперники примерно одного уровня, выиграть может любая команда. Чтобы не рисковать, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счёте.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Прогноз: 220 очков — средний показатель игр с участием «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индиана». Есть вероятность, что соперники сыграют по низам.

Ставка: ТМ 241 с коэффициентом 1.90.