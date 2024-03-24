Магуайр получил травму и покинул расположение сборной Англии

Защитники сборной Англиине сможет принять участие в предстоящем матче национальной команды против Бельгии из-за травмы. Об этом сообщает The Sun.

В товарищеском матче Англии против сборной Бразилии (0:1), который проводился 23-го марта, на 67-й минуте Магуайр не смог продолжить играть и был заменен.

После медицинского обследования стало известно, что защитник не сможет принять участие в следующем товарищеском матче против Бельгии, который состоится 26-го марта. Магуайр уже покинул расположение сборной Англии.

В нынешнем сезоне защитник провел 24 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.