Магуайр получил травму и покинул расположение сборной Англии

Гарри Магуайр Фото: globallookpress.com
В товарищеском матче Англии против сборной Бразилии (0:1), который проводился 23-го марта, на 67-й минуте Магуайр не смог продолжить играть и был заменен.
После медицинского обследования стало известно, что защитник не сможет принять участие в следующем товарищеском матче против Бельгии, который состоится 26-го марта. Магуайр уже покинул расположение сборной Англии.
В нынешнем сезоне защитник провел 24 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.