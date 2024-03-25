В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Миннесота» будет принимать «Голден Стэйт». Игра пройдет в Миннеаполисе на арене «Таргет Центр» 25 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Миннесота» — «Голден Стэйт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает 3 место. «Лесные волки» в этом сезоне провели 70 матчей: 48 побед и 22 поражения.

Последние матчи: В последнем туре чемпионата «Миннесота» одержала победу в матче против «Кливленда» (104:91). Результативностью отметился Майк Конли, который отправил в кольцо соперника 21 очко.

Не сыграют: С травмой ахилла в лазарете «Миннесоты» находится Джейлен Кларк. Выбыл из строя лидер команды Карл-Энтони Таунс, у которого врачи диагностировали травму колена.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: В строй команды вернулся ключевой игрок Энтони Эдвардс, баскетболист восстановился после травмы пальца. Вместе с ним из лазарета вернулся Руди Гобер, у которого была травма ребра.

В последних пяти матчах «Миннесота» одержала четыре победы. Успеха «Тимбервулвз» добился также в поединках против «Юты» (114:104, 119:100) и «Лос-Анджелес Клипперс» (118:100).

«Голден Стэйт»

Турнирное положение: В турнирной таблице Западной конференции «Голден Стэйт» расположился на 10 месте, одержав 36 побед и проиграв 33 встречи.

Все прогнозы на спорт

Последние матчи: В рамках минувшего игрового дня «Голден Стэйт» допустил осечку в домашней игре против «Индианы» (111:123).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: «Голден Стэйт» продолжает чередовать победы и поражения, так «золотые» выиграли у «Мемфиса» (137:116) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (128:121), но проиграли «Нью-Йорку» (112:119) и «Далласу» (99:109).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Голден Стэйт» и «Миннесота» сыграли два раза

«Миннесота» дважды переиграла «Голден Стэйт» (104:101, 116:110)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Миннесота» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. На победу «Голден Стэйт» — 2.15.

ТБ 219 и ТМ 219 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Соперники примерно одного уровня, выиграть может любая команда. Чтобы не рисковать, можно сыграть на победе одной из команд с небольшим перевесом в счёте.

Ставка: П1 или П2 с разницей менее 6 очков с коэффициентом 3.00.

Прогноз: В прошлой игре команды забросили друг другу 205. Баскетболисты «Миннесоты» и «Голден Стэйт», скорее всего сыграют по низам.

Ставка: ТМ 219 с коэффициентом 1.90.