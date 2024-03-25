ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборной Испании будет не хватать ГавиМимо праздника. Куртуа, Гави и еще 12 звезд, которые, скорее всего, пропустят Евро-2024
  • 22:11
    • Дубль Овечкина обеспечил «Вашингтону» победу над «Виннипегом»
  • 20:32
    • 24-летний колумбийский футболист скончался во время тренировки
  • 20:07
    • Сафиуллин во 2-м круге турнира в Майами уступил Музетти
  • 19:52
    • Касаткина не вышла в 4-й круг турнира в Майами
  • 01:04
    • Италия всухую обыграла Эквадор в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Италия всухую обыграла Эквадор в товарищеском матче

    Италия — Эквадор: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Италии Футбол Италии Сборная Эквадора
    Италия одолела Эквадор (2:0) в рамках товарищеского противостояния.

    Италия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Италия

    В составе хозяев голами отметились Лоренцо Пеллегрини на 3-й минуте и Николо Барелла на 90+4-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Италия — Эквадор 2:0
    Голы: 1:0 Лоренцо Пеллегрини (3'), 2:0 Николо Барелла (90 + 4') Италия: Гульельмо Викарио, Маттео Дармиан, Джанлука Манчини, Алессандро Бастони, Рауль Белланова (Джованни Ди Лоренцо, 46'), Федерико Димарко (Андреа Камбьязо, 88'), Николо Барелла, Жоржиньо (Мануэль Локателли, 67'), Николо Дзаньоло (Риккардо Орсолини, 76'), Лоренцо Пеллегрини (Давиде Фраттези, 67'), Джакомо Распадори (Mateo Retegui, 76') Эквадор: Первис Эступинан, Алан Франко (Allen Obando, 80'), Пьеро Инкапье, Гонсало Плата, Мойсес Кайседо, Джереми Сармиенто (Карлос Груэсо, 79'), Alan Minda (Ray Paez, 65'), Анхело Пресиадо, Вильям Пачо, Феликс Торрес, Javier Burrai Предупреждения: Жоржиньо (38'), Николо Дзаньоло (66'), Джанлука Манчини (73'), Пьеро Инкапье (89')

    В следующем товарищеском матче сборная Италии сыграет против Турции 4-го июня этого года. Эквадор, в свою очередь, встретится с Венесуэлой 23-го июня.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Норри с разгромным счетом?
  • Норри — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Игра на «СКА Арене» окажется результативной?
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Вернется ли Сербия на победный путь?
  • Кипр — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кипр — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ливан — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 11:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оттава — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры