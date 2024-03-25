Италия — Эквадор: счет матча 2:0, обзор голов

одолела(2:0) в рамках товарищеского противостояния.

В составе хозяев голами отметились Лоренцо Пеллегрини на 3-й минуте и Николо Барелла на 90+4-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Италия — Эквадор 2:0 Голы: 1:0 Лоренцо Пеллегрини (3'), 2:0 Николо Барелла (90 + 4') Италия: Гульельмо Викарио, Маттео Дармиан, Джанлука Манчини, Алессандро Бастони, Рауль Белланова (Джованни Ди Лоренцо, 46'), Федерико Димарко (Андреа Камбьязо, 88'), Николо Барелла, Жоржиньо (Мануэль Локателли, 67'), Николо Дзаньоло (Риккардо Орсолини, 76'), Лоренцо Пеллегрини (Давиде Фраттези, 67'), Джакомо Распадори (Mateo Retegui, 76') Эквадор: Первис Эступинан, Алан Франко (Allen Obando, 80'), Пьеро Инкапье, Гонсало Плата, Мойсес Кайседо, Джереми Сармиенто (Карлос Груэсо, 79'), Alan Minda (Ray Paez, 65'), Анхело Пресиадо, Вильям Пачо, Феликс Торрес, Javier Burrai Предупреждения: Жоржиньо (38'), Николо Дзаньоло (66'), Джанлука Манчини (73'), Пьеро Инкапье (89')

В следующем товарищеском матче сборная Италии сыграет против Турции 4-го июня этого года. Эквадор, в свою очередь, встретится с Венесуэлой 23-го июня.