Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Кэмерона Норрим в третьем круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 25 марта, начало — в 03:30 мск. Норри — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Норри

Кэмерон в первом матче с трудом остановил итальянца Флавио Коболли — 7:5, 6:7, 6:2.

Соперник стал ошибаться только в третьем сете, когда у него, похоже, просто не осталось сил. Британец в плане выносливости оказался на другом уровне.

На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Норри сначала одержал победу над Лоренцо Сонего, а потом уступил Гаэлю Монфису.

В матче с французом бывшая восьмая ракетка мира вел 7:6, 3:0, но в итоге не воспользовался преимуществом.

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Лучшим результатом Норри в этом году пока что остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В 1/8 финала он проиграл Александру Звереву на решающем тай-брейке.

Медведев

Даниил начал турнир с уверенной победы над Мартоном Фучовичем — 6:4, 6:2.

Матч подтвердил, что венгерскому теннисисту банально не хватает разнообразия в игре, чтобы конкурировать с таким соперником.

Медведев на этот раз вообще не ошибался в геймах на собственной подаче. Фучович так и не смог сделать хотя бы один брейк.

В Индиан-Уэллс российский теннисист в начале турнира играл заметно хуже. Похоже, сейчас уже можно утверждать, что он наконец-то набрал оптимальную форму.

Также не будем забывать, что Медведев — действующий победитель турнира в Майами. Теперь ему предстоит защищать 1000 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 5.20, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: Полтора года назад Даниил обыграл Кэмерона в финале турнира в Лос-Кабосе со счетом 6:0. На этот раз вряд ли дойдет до баранки в сете, но при этом почти нет сомнений, что россиянину снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.