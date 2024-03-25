Норри
Кэмерон в первом матче с трудом остановил итальянца Флавио Коболли — 7:5, 6:7, 6:2.
Соперник стал ошибаться только в третьем сете, когда у него, похоже, просто не осталось сил. Британец в плане выносливости оказался на другом уровне.
На недавнем «тысячнике» в Индиан-Уэллс Норри сначала одержал победу над Лоренцо Сонего, а потом уступил Гаэлю Монфису.
В матче с французом бывшая восьмая ракетка мира вел 7:6, 3:0, но в итоге не воспользовался преимуществом.
Лучшим результатом Норри в этом году пока что остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. В 1/8 финала он проиграл Александру Звереву на решающем тай-брейке.
Медведев
Даниил начал турнир с уверенной победы над Мартоном Фучовичем — 6:4, 6:2.
Матч подтвердил, что венгерскому теннисисту банально не хватает разнообразия в игре, чтобы конкурировать с таким соперником.
Медведев на этот раз вообще не ошибался в геймах на собственной подаче. Фучович так и не смог сделать хотя бы один брейк.
В Индиан-Уэллс российский теннисист в начале турнира играл заметно хуже. Похоже, сейчас уже можно утверждать, что он наконец-то набрал оптимальную форму.
Также не будем забывать, что Медведев — действующий победитель турнира в Майами. Теперь ему предстоит защищать 1000 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 5.20, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.16.
Прогноз: Полтора года назад Даниил обыграл Кэмерона в финале турнира в Лос-Кабосе со счетом 6:0. На этот раз вряд ли дойдет до баранки в сете, но при этом почти нет сомнений, что россиянину снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
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Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.