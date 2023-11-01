«Родина» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 15:00 мск. «Родина» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

Эта команда ныне выступает не столь уверенно. Москвичи пребывают на скромном 11 месте в первой лиге.

С атакой у команды все относительно позитивно. Игроки «Родины» в 16 матчах настреляли 23 мяча.

В предыдущем туре первенства «Родина» добыла три зачетных пункта. Команда разнесла в клочья оборону «Волгаря» (4:0).

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Москвичи более озабочены борьбой за топ-4, нежели Кубком. Впрочем, команда не собирается жертвовать этим турниром.

Хозяева явно будут активно атаковать. «Родина» смотрится мощнее «моряков», которые больше озабочены сохранением прописки в первой лиге.

«Черноморец» Нв

Эта команда сражается за выживание в первом дивизионе. «Черноморец» Нв сейчас находится на 15 месте турнирной таблицы.

С реализацией дела у команды обстоят не столь позитивно. В 16 матчах первенства «моряки» настреляли всего 16 мячей.

В минувшем туре «Черноморец» Нв добыл один балл. Команда Константина Зырянова расписала мировую с «Кубанью» (2:2).

Вот только серия без побед составляет уже 4 матча. Да и вообще, «морякам» нужно подтягивать реализацию.

Наверняка «Черноморец» Нв не будет отсиживаться в обороне. Подопечные Зырянова способны сотворить сенсацию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 1.63.

На викторию «Черноморца» Нв дают — 5.34, ничья оценена — в 3.75.

«Моряки» весьма ершисты, и способны оказать достойное сопротивление москвичам .

Наш прогноз — Победа «Черноморца» Нв или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.