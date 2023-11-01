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    «Моряки» не дадут себя в обиду!

    «Родина» — «Черноморец» Нв. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, Кубок России, 1 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Черноморец» Нв
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    Иван Маклаков
    «Родина» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках финала пути регионов Кубка России. Матч пройдет 1 ноября, начало — в 15:00 мск. «Родина» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 01 Ноября 2023 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 15:00 Черноморец Черноморец
  • Новороссийск
    •

    «Родина»

    Эта команда ныне выступает не столь уверенно. Москвичи пребывают на скромном 11 месте в первой лиге.

    С атакой у команды все относительно позитивно. Игроки «Родины» в 16 матчах настреляли 23 мяча.

    В предыдущем туре первенства «Родина» добыла три зачетных пункта. Команда разнесла в клочья оборону «Волгаря» (4:0).

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    Москвичи более озабочены борьбой за топ-4, нежели Кубком. Впрочем, команда не собирается жертвовать этим турниром.

    Хозяева явно будут активно атаковать. «Родина» смотрится мощнее «моряков», которые больше озабочены сохранением прописки в первой лиге.

    «Черноморец» Нв

    Эта команда сражается за выживание в первом дивизионе. «Черноморец» Нв сейчас находится на 15 месте турнирной таблицы.

    С реализацией дела у команды обстоят не столь позитивно. В 16 матчах первенства «моряки» настреляли всего 16 мячей.

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    • В минувшем туре «Черноморец» Нв добыл один балл. Команда Константина Зырянова расписала мировую с «Кубанью» (2:2).

    Вот только серия без побед составляет уже 4 матча. Да и вообще, «морякам» нужно подтягивать реализацию.

    Наверняка «Черноморец» Нв не будет отсиживаться в обороне. Подопечные Зырянова способны сотворить сенсацию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Черноморца» Нв дают — 5.34, ничья оценена — в 3.75.

    «Моряки» весьма ершисты, и способны оказать достойное сопротивление москвичам.

    Наш прогноз — Победа «Черноморца» Нв или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.

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    «Родина» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 01.11.2023. Прогнозы на футбол. «Моряки» не дадут себя в обиду!
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