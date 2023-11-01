«Родина»
Эта команда ныне выступает не столь уверенно. Москвичи пребывают на скромном 11 месте в первой лиге.
С атакой у команды все относительно позитивно. Игроки «Родины» в 16 матчах настреляли 23 мяча.
В предыдущем туре первенства «Родина» добыла три зачетных пункта. Команда разнесла в клочья оборону «Волгаря» (4:0).
Москвичи более озабочены борьбой за топ-4, нежели Кубком. Впрочем, команда не собирается жертвовать этим турниром.
Хозяева явно будут активно атаковать. «Родина» смотрится мощнее «моряков», которые больше озабочены сохранением прописки в первой лиге.
«Черноморец» Нв
Эта команда сражается за выживание в первом дивизионе. «Черноморец» Нв сейчас находится на 15 месте турнирной таблицы.
С реализацией дела у команды обстоят не столь позитивно. В 16 матчах первенства «моряки» настреляли всего 16 мячей.
В минувшем туре «Черноморец» Нв добыл один балл. Команда Константина Зырянова расписала мировую с «Кубанью» (2:2).
Вот только серия без побед составляет уже 4 матча. Да и вообще, «морякам» нужно подтягивать реализацию.
Наверняка «Черноморец» Нв не будет отсиживаться в обороне. Подопечные Зырянова способны сотворить сенсацию.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Родины» предлагают — 1.63.
На викторию «Черноморца» Нв дают — 5.34, ничья оценена — в 3.75.
«Моряки» весьма ершисты, и
Наш прогноз — Победа «Черноморца» Нв или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.04.