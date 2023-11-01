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    Почеттино: выбросить Джексона в мусорки? Хорош. Мы должны придать ему уверенности

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал выступление форварда Николаса Джексона в начале чемпионата.

    Николас Джексон
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    Николас Джексон

    «Нико очень молод, он присоединился к "Челси" только в этом сезоне, некоторые обстоятельства не позволили ему до конца проявить себя с лучшей стороны.

    Что нам нужно сделать? Выбросить его в мусорное ведро и сказать, что он бесполезен? Ну хорош же, прекратите так думать! Наша задача — придать ему уверенности», — написал Почеттино в своей соцсети.

    Сенегальский нападающий Николас Джексон стал игроком «Челси» летом 2023 года, перейдя за € 37 млн из испанского «Вильяреала». За новый клуб сыграл 11 матчей, забил три гола во всех турнирах.

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