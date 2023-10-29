«Вест Хэм» — «Эвертон»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

Завершился матч 10-го тура английской Премьер-Лиги. Лондонскийна своем поле потерпел поражение отс минимальным счетом 0:1.

Первый тайм в вязкой борьбе, команды почти не создавали моментов у чужих ворот.

После перерыва игра немного раскрылась, соперники стали активнее идти вперед, и в одной из атак подопечные Шона Дайча смогли открыть счет в матче.

Гол на счету нападающего Доминика Калверта-Льюина. Голевую передачу ему отдал Джек Харрисон.

«Вест Хэм» предпринял попытки сравнять счет, Дэвид Мойес активно использовал замены, но это не принесло успеха.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Эвертон 0:1 Гол: 0:1 Доминик Калверт-Льюин (51') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Наиф Агер, Аарон Крессвел (Дэнни Ингс, 86'), Эдсон Альварес, Джеймс Уорд-Праус (Томаш Соучек, 73'), Лукас Пакета, Мохаммед Кудус, Майкл Антонио (Саид Бенрахма, 57'), Джаррод Боуэн Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Нэйтан Паттерсон, Абдулайе Дукуре, Амаду Онана, Джеймс Гарнер, Джек Харрисон, Доминик Калверт-Льюин (Youssef Chermiti, 89'), Дуайт Макнил Предупреждения: Мохаммед Кудус (28'), Джордан Пикфорд (28'), Лукас Пакета (69'), Саид Бенрахма (77'), Эдсон Альварес (83')

После этой победы «Эвертон» поднялся на 15-е место в турнирной таблице с 10 очками. У «Вест Хэма» осталось 14 баллов и пока девятое место в АПЛ.