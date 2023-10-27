ПерерывКристал Пэлас — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм»«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Онлайн
  • 22:41
    • Рублев одолел Зверева в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вене
  • 22:06
    • «Сочи» одержал волевую победу над СКА на последней минуте
  • 21:53
    • Дубль 17-летнего Артамонова принес победу «Торпедо»
  • 20:55
    • «Рубин» вырвал победу на последних минутах
  • 20:15
    • В матче лидеров «Востока» сильнее оказалась «Лада»
    Все новости спорта

    Жирона — Сельта смотреть онлайн

    27.10.2023 в 22:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Жирона — Сельта

    Футбол Примера (Ла Лига) Жирона Сельта Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 22:00 27.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Жирона — Сельта.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Жирона и Сельта. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Сельта — Жирона 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Жирона» — «Сельта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.82.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Жирона»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Жирона — Сельта.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Тоттенхэм» на вершине АПЛ?
  • «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Медведев проиграет Циципасу и «пролетит» мимо финала?
  • Медведев — Циципас. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Касаткина выйдет в финал Малого итогового турнира?
  • Касаткина — Хаддад Майя. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 28 октября
  • Завтра в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Касаткина — Хаддад Майя
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Питтсбург — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры