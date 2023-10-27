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    «Рубин» вырвал победу на последних минутах

    «Рубин» — «Балтика»: счет матча 1:0 (0:0), обзор голов

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    Завершилась первая встреча 13-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и калининградской «Балтикой». Победу в нем с минимальным преимуществом 1:0 одержала команда Рашида Рахимова.

    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин
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    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин

    Матч проходил с полным преимуществом казанского «Рубина», но моментов создано в нем было не так много.

    Первый тайм не принес забитых голов, хотя хозяева были близки к тому, чтобы распечатать ворота Евгения Латышонка.

    Дело плавно катилось к нулевой ничьей, но все изменил выход на поле аргентинского полузащитника Валентина Вады.

    Он появился на замену на 61-й минуте, а на 88-й минуте принес победу «Рубину» точным ударом.

    Для Вады это второй гол в РПЛ и снова победный.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Балтика 1:0
    Гол: 1:0 Vada V. (88') Рубин: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Александр Мартынович, Дмитрий Кабутов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Александр Зотов, Лазар Ранджелович, Джоэль Фамейе, Cumic N. Балтика: Евгений Латышонок, Иван Остойич, Натан Гассама, Никола Радмановац, Гильермо Сото, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Кристиян Бистрович, Александр Осипов, Анхело Энрикес, Гедеон Гузина Предупреждения: Натан Гассама (9'), Дмитрий Кабутов (44'), Никола Радмановац (54'), (90+1'), Гедеон Гузина (90+2')

    После этого матча у казанцев стало 16 очков и они располагаются в середине турнирной таблицы. «Балтика» с 11 очками продолжает идти в зоне стыков.

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