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    Рома — Монца смотреть онлайн

    22.10.2023 в 13:30 начнется матч в итальянской Серии А Рома — Монца

    Футбол Серия A Рома Монца Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Рома и Монца начнут матч в 13:30 в итальянской Серии А, 22.10.2023.

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    Последний матч между собой: Монца — Рома 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Монца» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Рома»).

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