«Рома» на своем поле сыграет против «Монцы» в рамках 9-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет 22 октября в Риме, начнется в 13:30 по мск. «Рома» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

В прошлом сезоне римский коллектив пришел к финишу шестым в Серии А и добрался до финала Лиги Европы, где в серии пенальти проиграл испанской «Севильи».

В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Рома» по итогам восьми туров идет с 11 очками десятой, уступая четыре пункта четвертой строке. У нее три виктории, три фиаско и две ничьи.

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В своем последнем проведенном поединке «джаллоросси» разгромили на выезде «Кальяри» 4:1 в рамках чемпионата страны. И эта виктория стала для них третьей подряд во всех турнирах.

Календарь и таблица Серии А

Еще ранее римляне дома одолели 4:0 швейцарский «Серветт» в ЛЕ и 2:0 «Фрозиноне» в Серии А. Дома же в текущем первенстве она выиграла две игры при одном поражении и мировой.

«Монца»

«Монца» в прошлом сезоне только дебютировала в элитном дивизионе Италии и сразу зарекомендовала себя крепким коллективом, финишировав в середине турнирной таблицы.

Новый сезон «красно-белые» начали вылетом из Кубка Италии, а в чемпионате с 12 зачетными пунктами находятся на пару строк в турнирке выше, чем «Рома».

У команда на счету три виктории, три мировые и два фиаско. В первых двух турах она дважды уступила при одном выигрыша. А в последующих пяти играх клуб не проигрывал.

Сперва в этой серии «Монца» расписала три ничьи подряд, а затем поочередно одолела 1:0 «Сассуоло» в гостях и 3:0 дома «Салернитану». На выезде она проиграли две игры из четырех при одной победе и мировой.

В прошлом чемпионате «Рома» дома разгромила предстоящего противника со счетом 3:0, а в Монце была ничья — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ромы» — 1.80, победа «Монцы» — 4.95, ничья — 3.98.

Прогнозируем, что «Рома», как и в прошлом чемпионате, на своем поле справиться с «Монцей», продлив тем самым свою победную серию.

И также еще ставим на то, что данный поединок порадует результативностью, ведь оба клуба в своем последнем отрезке забивают немало.