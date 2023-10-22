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    «Рома» продлит свое победное шествие

    «Рома» — «Монца». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Италии, 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Монца»
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    Жозе Моуринью
    «Рома» на своем поле сыграет против «Монцы» в рамках 9-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет 22 октября в Риме, начнется в 13:30 по мск. «Рома» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Октября 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 13:30 Монца Монца
  • Монца
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    «Рома»

    В прошлом сезоне римский коллектив пришел к финишу шестым в Серии А и добрался до финала Лиги Европы, где в серии пенальти проиграл испанской «Севильи».

    В текущем розыгрыше чемпионата Италии «Рома» по итогам восьми туров идет с 11 очками десятой, уступая четыре пункта четвертой строке. У нее три виктории, три фиаско и две ничьи.

    Коэффициенты матча Рома — Монца

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  • 1.723.855.10Бонус$9500
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    В своем последнем проведенном поединке «джаллоросси» разгромили на выезде «Кальяри» 4:1 в рамках чемпионата страны. И эта виктория стала для них третьей подряд во всех турнирах.

    Календарь и таблица Серии А

    Еще ранее римляне дома одолели 4:0 швейцарский «Серветт» в ЛЕ и 2:0 «Фрозиноне» в Серии А. Дома же в текущем первенстве она выиграла две игры при одном поражении и мировой.

    «Монца»

    «Монца» в прошлом сезоне только дебютировала в элитном дивизионе Италии и сразу зарекомендовала себя крепким коллективом, финишировав в середине турнирной таблицы.

    Новый сезон «красно-белые» начали вылетом из Кубка Италии, а в чемпионате с 12 зачетными пунктами находятся на пару строк в турнирке выше, чем «Рома».

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    • У команда на счету три виктории, три мировые и два фиаско. В первых двух турах она дважды уступила при одном выигрыша. А в последующих пяти играх клуб не проигрывал.

    Сперва в этой серии «Монца» расписала три ничьи подряд, а затем поочередно одолела 1:0 «Сассуоло» в гостях и 3:0 дома «Салернитану». На выезде она проиграли две игры из четырех при одной победе и мировой.

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    В прошлом чемпионате «Рома» дома разгромила предстоящего противника со счетом 3:0, а в Монце была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ромы» — 1.80, победа «Монцы» — 4.95, ничья — 3.98.

    Прогнозируем, что «Рома», как и в прошлом чемпионате, на своем поле справиться с «Монцей», продлив тем самым свою победную серию.

    И также еще ставим на то, что данный поединок порадует результативностью, ведь оба клуба в своем последнем отрезке забивают немало.

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    «Рома» — «Монца»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. «Рома» продлит свое победное шествие
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