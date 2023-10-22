начнут матч в 15:00 в испанской Примере, 22.10.2023.

Последний матч между собой: Лас-Пальмас — Райо Вальекано 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Райо Вальекано». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Лас-Пальмас»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лас-Пальмас — Райо Вальекано.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам