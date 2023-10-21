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    Севилья — Реал Мадрид: смотреть онлайн в прямом эфире

    Севилья — Реал Мадрид: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Севилья Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 19:30 21.10.2023 Севилья и Реал Мадрид начнут матч в Ла Лиге.

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    Последний матч между собой: Севилья — Реал Мадрид 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Севилья» — «Реал Мадрид». Коэффициент ставки — 2.12.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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