Арутюнянц: У «Ростова» есть стратегия

Президент «Ростова»ответил на вопрос по поводу дальнейших планов. По словам функционера, у него есть стратегия.

«Есть стратегия, о которой я никогда не рассказывал. Мы должны еще многое сделать.

Я говорю чисто за тренера. Мы должны подвести футболистов, создать определенную команду — до этой точки мы должны дойти.

Готов ли "Ростова-2" выйти в Первую лигу? Нет, такой задачи не стоит. Есть цель подготовить игроков для основы. Уровень сопротивления в Первой лиге, конечно, выше, но давайте пока начнем играть и посмотрим на этот состав "двойки", на что мы способны», — цитирует Арутюнянца «СЭ».