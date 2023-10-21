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    Арутюнянц: У «Ростова» есть стратегия

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    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопрос по поводу дальнейших планов. По словам функционера, у него есть стратегия.

    Арташес Арутюнянц
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    Арташес Арутюнянц

    «Есть стратегия, о которой я никогда не рассказывал. Мы должны еще многое сделать.

    Я говорю чисто за тренера. Мы должны подвести футболистов, создать определенную команду — до этой точки мы должны дойти.

    Готов ли "Ростова-2" выйти в Первую лигу? Нет, такой задачи не стоит. Есть цель подготовить игроков для основы. Уровень сопротивления в Первой лиге, конечно, выше, но давайте пока начнем играть и посмотрим на этот состав "двойки", на что мы способны», — цитирует Арутюнянца «СЭ».

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