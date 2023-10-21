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    Защитник «Факела» отказался выходить на замену в матче «Оренбургом»

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    Защитник «Факела» Игорь Калинин отказался выходить на поле во время матча с «Оренбургом» (2:1).

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    «Уважаемые болельщики, поздравляем вас с тяжелейшей выездной победой!

    "Факел" — это семья, в которой все сохраняют единство в любой ситуации. И мы считаем правильным сообщить вам об инциденте с защитником Игорем Калининым.

    Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранён от тренировок с первой командой. Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба», — написано в заявлении «Факела».

    В нынешнем сезоне Калинин провел 2 матча за «Факел» в РПЛ, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

    После победы над «Оренбургом» «Факел» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе.

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