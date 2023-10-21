Защитник «Факела» отказался выходить на замену в матче «Оренбургом»

«Уважаемые болельщики, поздравляем вас с тяжелейшей выездной победой!
"Факел" — это семья, в которой все сохраняют единство в любой ситуации. И мы считаем правильным сообщить вам об инциденте с защитником Игорем Калининым.
Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранён от тренировок с первой командой. Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба», — написано в заявлении «Факела».
В нынешнем сезоне Калинин провел 2 матча за «Факел» в РПЛ, не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.
После победы над «Оренбургом» «Факел» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе.