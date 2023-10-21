В 16:30 21.10.2023начнут матч в футбольной Бундеслиге.

Последний матч между собой: Хоффенхайм — Айнтрахт Ф 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Айнтрахт Ф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хоффенхайм»).

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